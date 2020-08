“Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famoso…”, che frecciata a Piqué! (Di martedì 4 agosto 2020) Oscar Ruggeri contro Gerard Piqué. Parlando a ‘Fox Sports Argentina’, l’ex difensore del Real Madrid e dell’Albiceleste ha criticato pesantemente il centrale del Barcellona, esaltando invece Sergio Ramos: “Piqué è un giocatore di seconda fascia. Lo è lui come lo sono stato io e come lo sono molti altri. Ha un bell’aspetto, sicuramente. Una bella barba, una fidanzata come Shakira, ma se giocasse al Valencia non sarebbe famoso. Sta giocando al Barcellona. Ma è proprio come me, un calciatore di medio livello. Un buon difensore, ma niente di più. Praticamente non sente pressione giocando con i blaugrana. La avverte solo nelle partite con grandi squadre. Sergio Ramos, in tal senso, è di gran lunga il miglior difensore centrale del ... Leggi su calcioweb.eu

teatrolafenice : ?? «La stupidità ha una tenacia che l’intelligenza non possiede» (Pino Caruso). Buongiorno, amici! ?? #3agosto - matteosalvinimi : Inaugurazione del nuovo Ponte, un arcobaleno ha abbracciato Genova. Commovente. GRAZIE ai genovesi e alla Liguria c… - CarloCalenda : Enrico Costa è una persona di grande qualità. Un liberale vero e serio, con posizioni coincidenti con le nostre sul… - LunaTriste10 : RT @Gianmar26145917: #TG4 il giudice di pace #Mangianiello spiega perché ha annullato la multa elevata ad una famiglia sulla base dei #DPCM… - violet_hq : non so se si considera una cosa controversial, ma l'italia ha un patrimonio artistico insuperabile, però cade tanti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha una AMERICA/URUGUAY - Lettera ai legislatori: “Decidere da soli quando morire è un diritto umano?” Fides