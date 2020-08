Gli scatti poetici di Carlo Verdone in mostra a Napoli (Di martedì 4 agosto 2020) Carlo Verdone fotografo. Non conoscevamo questa passione dell’attore e regista romano. Per la prima la condivide con il pubblico grazie alla mostra Carlo Verdone. Nuvole e colori, curata da Paolo Mereghetti ed Elisabetta Sgarbi. Fino al 1° novembre sono esposte al Museo Madre di Napoli 42 istantanee che osservano il cielo, nella sua sinuosa e dirompente mutazione, immortalano colori e nuvole dalle forme diverse che diventano grammatica di un viaggio poetico e fantastico, contemplativo e liberatorio, reale e magico. Verdone col suo sguardo cattura il respiro della natura. Leggi su vanityfair

fotocamconvista : RT @gvgrandi: In gratitudine a @Amfortas per gli scatti che condivide, qualche scorcio delle #PalediSanMartino. Che solo dopo averle visita… - Gnegnyna : RT @DBking85: Osservare e fotografare il pubblico nei musei. Come per magia i protagonisti diventano i visitatori, le loro reazioni e le lo… - kub9001 : Ed ora che la #cometa #neowise è diretta verso il #ristorantealterminedelluniverso posso pubblicare i miei scatti,… - chiarab70 : RT @DBking85: Osservare e fotografare il pubblico nei musei. Come per magia i protagonisti diventano i visitatori, le loro reazioni e le lo… - lonelytraveller : RT @DBking85: Osservare e fotografare il pubblico nei musei. Come per magia i protagonisti diventano i visitatori, le loro reazioni e le lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scatti GLI “SCATTI” DI MANCINI E D'ALOISIO IN MOSTRA PER “ROTONDA IN ARTE” ReteAbruzzo.com Non condannate quel medico per una foto che immortala un attimo di stanchezza

È diventata virale sui social una fotografia che ritrae un medico dell’ospedale San Giovanni Bosco, a Napoli, mentre sembra stia dormendo sul posto di lavoro. In realtà, al di là dell’indignazione soc ...

Brindisi, colpito con l’acido durante una lite con la moglie: 52enne in gravissime condizioni, arrestata la donna

Un uomo di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che la moglie gli ha lanciato contro dell’acido muriatico ... oltre all’arresto, sono scattate anche le procedure anti-Covid dal momento ...

È diventata virale sui social una fotografia che ritrae un medico dell’ospedale San Giovanni Bosco, a Napoli, mentre sembra stia dormendo sul posto di lavoro. In realtà, al di là dell’indignazione soc ...Un uomo di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che la moglie gli ha lanciato contro dell’acido muriatico ... oltre all’arresto, sono scattate anche le procedure anti-Covid dal momento ...