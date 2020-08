Giovani caduti nel dirupo a Paupisi, salvataggio completato all’alba (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con le prime luci del mattino le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco si sono rimesse all’opera per recuperare i due ragazzi finiti ieri in un dirupo in località San Pietro di Paupisi. L’operazione è stata portata a termine con successo grazie all’ausilio di due elicotteri dei Vigili del Fuoco provenienti dal campo volo di Pontecagnano che ha consentito ad uno dei caschi rossi di calarsi tramite un verricello nel dirupo e quindi procedere a portare in salvo uno alla volta i malcapitati. I ragazzi sono stati trasportati a partire dalle 6.30 circa presso l’eliporto del “San Pio” e quindi ricoverati per le cure del caso. I due Giovani, durante un’escursione sui contrafforti del massiccio montuoso del ... Leggi su anteprima24

Giovani e giovanissimi sulla piazza loro più congeniale ... I suoi insegnamenti ci serviranno da lezione per non cadere più nelle trappole del passato".

DROGA-ALCOL COL PADRE/ Non basta “aver vissuto” per salvare un figlio dalla morte

Lo scrittore Gerardo Ventrella, dopo avere raccontato la sua esperienza nell’abisso della droga, ci è ricaduto con il proprio figlio. E lo ha perduto Misteriosa forma del cuore umano. Un padre, con pr ...

Giovani e giovanissimi sulla piazza loro più congeniale ... I suoi insegnamenti ci serviranno da lezione per non cadere più nelle trappole del passato".