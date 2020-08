Giallo dopo lo schianto in auto: mamma e bimbo sono svaniti nel nulla (Di martedì 4 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Una mamma e il suo figlioletto di 4 anni sarebbero scomparsi nel nulla dopo un incidente stradale. La vettura della donna è stata ritrovata tra Messina e Palermo sono ore di angoscia ed apprensione per le sorti di una mamma e del figlioletto di 4 anni scomparsi nel nulla: da ieri mattina, lunedì 3 agosto, non si hanno più loro notizie. Si tratta di Viviana Parisi, 43enne di Venetico, in provincia di Messina, e del piccolo Joele. Le indagini sono affidate ai carabinieri della città siciliana. Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta del Sud, l'auto della donna, una opel corsa grigia, è stata ritrovata nella tarda mattinata di ieri lungo il viadotto Pizzo Turda di Caronia, sulla A20 tra ... Leggi su ilgiornale

