"Frode fiscale". E Trump finisce nel mirino dei pm a 3 mesi dal voto (Di martedì 4 agosto 2020) Luigi Guelpa Lo scrive il New York Times, anticipando la procura di Manhattan: l'azienda di Donald Trump è sotto indagine per possibile Frode ai danni di banche e assicurazioni Lo scrive il New York Times, anticipando la procura di Manhattan: l'azienda di Donald Trump è sotto indagine per possibile Frode ai danni di banche e assicurazioni. Il procuratore di Manatthan, Cyrus Vance Jr., democratico e figlio dell'ex segretario di Stato Roberts (presidenza Carter) vuole poter accedere alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi otto anni dall'azienda del presidente, la «The Trump Organization». Ufficialmente il tycoon figura supervisore del gruppo guidato dai figli Donald ed Eric. L'azienda rappresenta circa 500 società, nessuna delle quali è ... Leggi su ilgiornale

