Ex sindaca “buona d’animo” della sinistra insulta la Meloni: «Calva e brutta». E lei la disintegra (Di martedì 4 agosto 2020) Non finiscono gli insulti e le offese a Giorgia Meloni, nel silenzio imbarazzante della sinistra. Stavolta è Paola Pessina, l’ex sindaco di Rho, a postare parole vergognose, inaccettabili: «Giorgia Meloni sta diventando Calva. L’eccesso di testosterone, oltre che cattivi fa diventare brutti». Non ha gradito, la “signora”, l’intervento della leader di Fratelli d’Italia in aula che ha messo Conte alle strette. Ed evidentemente non gradisce il grande consenso che sale sempre di più per la destra. Meloni: «Gli insulti contro di me vanno bene, vero?» «Mi dicono», replica Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook, «che questa signora sarebbe vicepresidente di ... Leggi su secoloditalia

