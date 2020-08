Esplosioni a Beirut, la città devastata dopo le deflagrazioni: auto sollevate da terra e macerie ovunque – Le immagini (Di martedì 4 agosto 2020) dopo le violente Esplosioni che hanno fatto tremare Beirut, la città è devastata. Per strada ci sono macerie ovunque e numerose auto attorno al luogo del fatto sono state sollevate da terra e ribaltate. due. Secondo le prime informazioni, all’origine di tutto c’è un incendio scoppiato in una fabbrica di fuochi d’artificio vicino al porto della città libanese. Al momento si contano decine di feriti. Danneggiati anche gli edifici nelle vicinanze. L'articolo Esplosioni a Beirut, la città devastata dopo le deflagrazioni: auto sollevate da terra e ... Leggi su ilfattoquotidiano

