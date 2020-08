Duncan Campbell colpito da ictus: paura per il cantante degli UB40 (Di martedì 4 agosto 2020) Gli UB40 hanno fatto sapere che Duncan Campbell ha avuto un ictus: il cantante 61enne è stato trasportato in ospedale nelle scorse ore. Il cantante degli UB40 Duncan Campbell è stato colpito da ictus. Il noto musicista inglese, 61 anni, è attualmente ricoverato in prognosi riservata in ospedale nelle scorse ore. La notizia è stata … Leggi su viagginews

