Doomsday: Recensione, Trama, Cast (Di martedì 4 agosto 2020) Nel 2008 è uscito nei Cinema il film di fantascienza/azione Doomsday, diretto dal Regista Neil Marshall. Il regista si è cimentato con un action-movie ambientato in una realtà distopica. Dove la Gran Bretagna è stata letteralmente divisa in due dallo scoppio di una brutale epidemia. Leggi anche: Maze Runner Il Labirinto: fantascienza per ragazzi Recensione Doomsday: Film Il Regista ha esordito con la pellicola Dog Soldiers (2002) e con l’acclamato horror The Descent– Discesa nelle tenebre (2005). Doomsday è un film confusionario e dispersivo, lo spettatore viene sballottato di qua e di là come su una barca alla deriva in balia degli eventi naturali. C’è una violenza feroce e spietata, le risposte sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Doomsday Recensione Doomsday (2008) MYmovies.it