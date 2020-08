DAYDREAMER dal 10 al 14 agosto: Can e Sanem in pausa, la soap non c’è! (Di martedì 4 agosto 2020) La nuova fiction pomeridiana di Canale 5 si è rivelata un vero e proprio fenomeno dell’estate, con degli ottimi indici di ascolto: parliamo ovviamente di DAYDREAMER, le ali del sogno, che ha rinforzato presso il pubblico italiano il già grande successo che l’attore Can Yaman aveva ottenuto l’anno scorso con Bitter Sweet.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael rivela a Paul che Romy è stata avvelenataCome probabilmente già sapete, DAYDREAMER è molto più lunga di Bitter Sweet e non riuscirà (come invece è avvenuto nel caso precedente) a concludere tutti i suoi episodi con il finire dell’estate. A questo proposito, Mediaset ha già fatto capire poco tempo fa (attraverso i suoi canali social) che le vicende di Can e Sanem ... Leggi su tvsoap

