Covid, inchiesta nelle Rsa di Como: sequestrate 363 cartelle cliniche di pazienti morti (Di martedì 4 agosto 2020) Nas nelle Rsa, sequestrate cartelle cliniche. Il Nucleo di Milano, al termine di accertamenti presso 17 Rsa e un ospedale della Provincia di Como, ha sequestrato 363 cartelle cliniche di pazienti... Leggi su ilmessaggero

fanpage : Inchiesta sugli appalti Covid, Ciarambino (M5S): “L’Asl di Napoli va commissariata” - fattoquotidiano : Covid Center Campania, inchiesta della procura di Napoli per turbativa d’asta: tre gli indagati. C’è anche consigli… - petergomezblog : Ex Ilva, non solo l’inchiesta di Genova: l’Inps avvia un’ispezione a Taranto sulla gestione della Cassa per Covid d… - ariolele : RT @MenegazziMarina: Inchiesta su ospedali Covid, in Campania perquisizioni e indagati. Nel mirino i fedelissimi di Vincenzo De Luca https:… - 16_opamp : RT @ilmessaggeroit: Covid, inchiesta nelle Rsa di Como: sequestrate 363 cartelle cliniche di pazienti morti -