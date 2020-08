Cos’è il concordato fallimentare e come funziona (Di martedì 4 agosto 2020) Il concordato fallimentare rappresenta una delle tipologie attraverso le quali chiudere una procedura di fallimento. Il concordato prevede sostanzialmente un accordo, detto proposta di concordato, tra il fallito o un terzo e i creditori, a patto di rispettare le condizioni contenute in essa. La proposta di concordato viene presentata da uno o più creditori, oppure un terzo, davanti a un curatore insieme a una documentazione contabile che permetta a quest’ultimo di stilare un elenco provvisorio di creditori del fallito che verrà poi sottoposta all’approvazione del giudice. Quando presentare la proposta di concordato La proposta può essere presentata dal fallito soltanto dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro due dal decreto che rende ... Leggi su quifinanza

Toniapatty : RT @lucabattanta: @PaolaTavernaM5S Così per gradire c'è stato anche un concordato. Taverna sa cos'è un concordato? - Ziafranci1 : RT @lucabattanta: @PaolaTavernaM5S Così per gradire c'è stato anche un concordato. Taverna sa cos'è un concordato? - italiano201415 : RT @lucabattanta: @PaolaTavernaM5S Così per gradire c'è stato anche un concordato. Taverna sa cos'è un concordato? - Andrez1si : RT @lucabattanta: @PaolaTavernaM5S Così per gradire c'è stato anche un concordato. Taverna sa cos'è un concordato? - ZumZumPapa : RT @lucabattanta: @PaolaTavernaM5S Così per gradire c'è stato anche un concordato. Taverna sa cos'è un concordato? -