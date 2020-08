Coronavirus, i dati del 4 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 190, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 248.419. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 8 unità, quindi al momento risultano positive 12.482 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, con un incremento di 0 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 761, ovvero 27 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 11.680, con un decremento di 19 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.171. Da ieri si registrano anche 177 nuove guarigioni, quindi ... Leggi su romadailynews

Mantenere il distanziamento, evitare assembramenti e proteggere le vie respiratorie. Sono queste le principali regole da rispettare nell’estate del post-coronavirus. Le regioni accolgono i turisti chi ...

Irrigazione Nasale contro il Covid?

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...

