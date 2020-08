Como, Nas in 17 Rsa: sequestrate le cartelle di 363 pazienti decaduti, l’ipotesi di reato è per epidemia colposa (Di martedì 4 agosto 2020) Arriva da Como la notizia di un blitz dei Nas in 17 case di riposo e in un ospedale in provincia. L’indagine è cominciata in seguito agli esposti presentati dalle famiglie di 26 vittime e dal personale sanitario delle strutture. I militari dell’Arma hanno sequestrato le cartelle cliniche di 363 pazienti che hanno perso la vita a causa del coronavirus. L’ipotesi di reato nell’ambito dell’inchiesta è quella di omicidio ed epidemia colposi. LEGGI ANCHE >>> Il responsabile della Protezione Civile di Grado sui migranti a Udine: «Squadroni della morte e forni crematori» Anche le Rsa della provincia di Como sotto inchiesta Anche Rsa e ospedali della provincia di Como si aggiungono alla lista di realtà ... Leggi su giornalettismo

