Come riaprire le scuole in (relativa) sicurezza (Di martedì 4 agosto 2020) Molti esperti pensano che i benefici della didattica in classe superino i rischi del contagio, ma gli studi non sono esaustivi e molto dipenderà da Come evolverà l'epidemia nelle prossime settimane. di Giancarlo Sturloni Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, più di un miliardo e mezzo di alunni e studenti (oltre il 90% del totale a livello mondiale) sono stati costretti a restare a casa da scuola per la pandemia di COVID-19. Secondo le rilevazioni dell'UNESCO, ancora oggi un (...) - Istruzione / Scuola, , Coronavirus, Didattica a distanza, Distanziamento sociale Leggi su feedproxy.google

