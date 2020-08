Cittadini e associazioni di Taranto scrivono a Conte (per l’ennesima volta) (Di martedì 4 agosto 2020) Egregio Presidente Giuseppe Conte, adesso dovrebbe bastare, non crede? In piena pandemia abbiamo finalmente potuto ascoltare dalla sua viva voce che la salute della popolazione è il primo diritto da tutelare. Come lei sa bene, le parole hanno un peso, un valore, un significato. Speravamo, in cuor nostro, che la sua dichiarazione valesse per tutti, ma così non è stato. Una delle poche, pochissime aziende che ha continuato a funzionare senza interruzioni è stata la ArcelorMittal, a Taranto. Ancora una … Continua L'articolo Cittadini e associazioni di Taranto scrivono a Conte (per l’ennesima volta) proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Arezzo merita una diversa Amministrazione comunale, le elezioni del 20 e 21 settembre per il rinnovo del consiglio comunale sono un’occasione importante per restituire alla nostra città un Sindaco e u ...

Il Palischermo San Tommaso di Milazzo in cerca di dimora, l’incontro con le associazioni

Dove collocare il Palischermo San Tommaso è stato l’argomento principale dell’incontro tenutosi tra l’assessore Salvo Presti e le associazioni. Il Palischermo San Tommaso di Milazzo in cerca di dimora ...

