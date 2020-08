Cerignola: incidente, morto 21enne Nella notte (Di martedì 4 agosto 2020) L’utilitaria, con a bordo tre ragazzi, si è ribaltata, per cause da dettagliare. Nell’incidente in territorio di Cerignola è morto il 21enne Giuseppe Preziuso. Lievemente feriti gli altri due occupanti dell’auto. L'articolo Cerignola: incidente, morto 21enne <span class="subtitle">Nella notte</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

