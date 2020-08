Calciomercato Lazio – L’offerta per David Silva è reale, ecco i dettagli (Di martedì 4 agosto 2020) Da poco più di un rumor, la voce che vedrebbe la Lazio seriamente candidata ad aggiudicarsi le prestazioni dell’ex Manchester City David Silva, ora svincolato dopo la lunga esperienza con i citizens dove ha vinto un numero cospicuo di trofei nel corso degli ultimi 10 anni. Nonostante l’età non più verdissima (il calciatore ha 33 anni) per lui non mancano diverse pretendenti. Offerte per Silva Per il talento spagnolo infatti non mancano diverse proposte “esotiche”, economicamente molto vantaggiose ma sportivamente parlando non completamente appaganti, come quella dagli Stati Uniti da parte dell’Inter Miami e Al Sadd, club qatariota allenato da Xavi. Dall’altra parte c’è l’interesse del Valencia, club dove è cresciuto e che ... Leggi su giornal

Eurosport_IT : La Lazio fa sul serio per portare nella Capitale David Silva ?? ?? ?? #Calciomercato | #Lazio | #DavidSilva - DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????#Lazio, accordo di massima con la #Spal: 7 milioni di euro per #Fares ??#CMITmercato - 0Aquilifero : RT @Eurosport_IT: La Lazio fa sul serio per portare nella Capitale David Silva ?? ?? ?? #Calciomercato | #Lazio | #DavidSilva - nfario67 : RT @SabrinSabry: mamma mia,il periodo del calciomercato è sempre allucinante,tra cazzate,nomi improbabili,la Lazio con la sua lentezza trem… -