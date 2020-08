Cagliari, tifosi accolgono Di Francesco all’aeroporto: “Eusebio uno di noi” (Di martedì 4 agosto 2020) C’è grande entusiasmo in terra sarda per l’approdo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari. Dopo la sfortunata avventura alla Sampdoria, l’ex tecnico di Sassuolo e Roma è pronto a rilanciarsi nelle vesti di nuovo allenatore dei rossoblù. Di Francesco è sbarcato all’aeroporto di Elmas intorno alle 12:20 e qualche minuto più tardi, all’uscita del gate, è stato letteralmente travolto dal calore della tifoseria sarda. Tra bandieroni e cori come “Eusebio uno di noi”, tutto sotto gli occhi della Digos in una situazione piuttosto tranquilla e sotto controllo, Di Francesco ha subito ricevuto una sciarpa del Cagliari e strappato qualche selfie con i tifosi. La presentazione ufficiale al fianco del ... Leggi su sportface

