Cagliari, Di Francesco si presenta: “Prometto un gioco divertente. Vogliamo tenere Nainggolan, Joao Pedro esterno” (Di martedì 4 agosto 2020) Il nuovo allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco è stato presentato alla stampa, assieme al presidente Tommaso Giulini e al nuovo direttore sportivo Pierluigi Carta. L’ex tecnico di Sassuolo e Roma ha già le idee chiare. Queste le sue parole: “Sicuramente ci stiamo approcciando ai primi discorsi, sicuramente per cercare di portare un gioco divertente ed entusiasmo in questa piazza. Sono convinto che miglioreremo sotto ogni punto di vista. Prima di tutto mi ha convinto il grande desiderio del presidente di volermi qui a Cagliari, mi voleva a tutti i costi: ho grande voglia di ripartire dopo tre mesi difficili alla Sampdoria, dove ho accettato ma senza troppa convinzione. Qui c’è stata da subito grande empatia. Conosco benissimo ... Leggi su calcioweb.eu

