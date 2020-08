Antonella Elia, dietrofront a poco dall’ultima puntata di Temptation Island: “Non ho la forza…” (Di martedì 4 agosto 2020) Antonella Elia, colpo di scena. A una settimana dalla fine di Temptation Island, dove la showgirl ha partecipato insieme a Pietro Delle Piane, la sorpresa. Ma prima un passo indietro, Dopo 21 giorni trascorsi separati, al falò di confronto finale la Elia aveva chiuso la relazione con il compagno, ferita dall’atteggiamento tenuto dall’attore nel villaggio dei fidanzati. Pietro ha decisamente tradito le aspettative della compagna e intorno alla questione anche il polverone social non ha certo aiutato la relazione in termini risolutivi. Il pubblico non ha perdonato l’attore per quelle frasi sui figli e il carattere difficile di Antonella e tanti, tra cui Karina Cascella, hanno persino sollevato alcuni dubbi chiedendosi se la loro non fosse una vera e propria ... Leggi su caffeinamagazine

