Willian Juventus, Paratici adesso può sperare: assist dal giocatore (Di lunedì 3 agosto 2020) Willian Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un profilo in esubero in casa Chelsea. adesso Paratici può sperare: l'assist arriva dall'entourage del giocatore e ora le possibilità dell'affare non sarebbero ridotte al lumicino. Willian Juve: rifiutato il rinnovo col Chelsea Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport Willian avrebbe di fatto rispedito al mittente la proposta di rinnovo col Chelsea. adesso la dirigenza bianconera può fare un tentativo dopo i colpi a parametro zero targati Rabiot e Ramsey.

Dopo la conquista dello scudetto, Fabio Paratici è a lavoro per consegnare una squadra piena di motivazioni e qualità a Maurizio Sarri, per il prossimo campionato. Già definiti Arthur e Kulusevski, il ...

Sarri pensa al Lione: "Adesso dobbiamo riattaccare la spina"

La Juventus perde la seconda partita di fila, a Scudetto ormai acquisito, ma Maurizio Sarri non è particolarmente triste a fine gara. Anche sono comunque state due sconfitte ininfluenti in termini di ...

