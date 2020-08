Volo Milano-Catania, hostess di Ryanair con febbre e mal di testa: attivate procedure anti-Covid (Di lunedì 3 agosto 2020) È accaduto sul Volo Ryanair FR 05517, proveniente da Milano Malpensa e diretto a Catania: un’hostess, accusando forte mal di testa e avendo appurato di avere qualche decimo di febbre, è astata immediatamente sottoposta a test sierologico. L’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, una volta venuto a conoscenza della … L'articolo Leggi su dailynews24

