Uomo disperso in mare a Lido dei Pini: trovato il corpo dell’uomo di Ardea, chi è la vittima (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita dell’Uomo di Ardea investito due giorni fa da un gommone a Lido dei Pini dopo il tuffo in acqua. Immediatamente sono scattate le ricerche per cercare di recuperare, invano, il 51enne. Oggi dunque, a distanza di oltre 30 ore, il corpo della vittima è stato recuperato. Incidente in mare a Lido dei Pini, cosa è successo La tragedia si è consumata venerdì scorso a Lido dei Pini, nel territorio comunale di Anzio. Un gommone, guidato da un ragazzo minorenne, di 17 anni, residente ad Aprilia, ha investito un Uomo di Ardea che si era ... Leggi su ilcorrieredellacitta

