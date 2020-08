Toti, i treni senza distanziamento e l’emergenza COVID-19 che non c’è (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo Giovanni Toti, fondatore di Cambiamo!, ex Forza Italia e presidente della Regione Liguria, l’ordinanza del governo sul distanziamento nei treni nazionali «non sta in piedi, crea allarme ingiustificato,è sbagliata nel merito e nel merito» perché «Mi sembra che questo governo continui con una strada e una metodologia veramente spiacevole, con un’ordinanza a metà estate che ci riporta alle conferenze stampa notturne senza che vi siano più quelle urgenze di drammaticità» Ma ci sono esigenze di prevenzione che sono cambiate, i dati del contagio sono in risalita. «Non ce n’è nessuna e l’ordinanza è arrivata senza ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Toti treni Treni, Toti: scelta sbagliata per metodo e merito. Così si crea allarme, governatori ignorati Corriere della Sera Treni cancellati, è caos nelle stazioni: lunghe attese e migliaia restano a terra

ROMA Migliaia di passeggeri rimasti a terra, lunghe attese (e tanti dubbi) nelle stazioni, folla soprattutto sui regionali diretti al mare. Tra i rigorosi controlli agli ingressi (per la misurazione d ...

Distanziamento sui treni, Lombardia e Liguria contro il governo: convogli pieni nel trasporto locale

Non sono bastati l’ordinanza di sabato del ministro della Salute Roberto Speranza e l’allarme, arrivato un giorno prima, del Comitato tecnico scientifico: le regioni Lombardia e Liguria confermano le ...

