“Terra Buona Experience” e la riscossa del Fortore sostenibile (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBuonalbergo (Bn) – Inizia ufficialmente stasera il viaggio di “Terra Buona Experience”, progetto di turismo rurale ed ecogastronomia territorialmente radicata. Nato a Buonalbergo da un patto generazionale per promuovere sviluppo sostenibile, consumo critico e accessibilità, il progetto punta a una rinascita turistica e culturale del Fortore e più in generale dell’entroterra campano, attraverso la proposta di un’esperienza globale e autentica del paesaggio, inteso come insieme di valori e sapori incastonati tra i territori e le comunità che li vivono. Per conoscere il progetto e il presidio enogastronomico di “Terra Buona” in un antico frantoio nel cuore del centro storico di ... Leggi su anteprima24

teatrolafenice : ?? «Per i mali dal cielo, il rimedio è la pazienza; per quelli che ci vengono dalla terra, è la prudenza» (Baltasar… - LauraGaravini : Buona campagna @sscaramelli Coraggioso mettersi in gioco per la propria terra. Con la sua candidatura @ItaliaViva… - NTR24 : ‘Terra Buona Experience’ e la riscossa del Fortore sostenibile: l’evento a Buonalbergo - puddingguk : il mood di oggi è voglia di evaporare via dalla faccia della terra e spero che con questo caldo succeda veramente buona giornata - CardelliAc : RT @LauraGaravini: Buona campagna @sscaramelli Coraggioso mettersi in gioco per la propria terra. Con la sua candidatura @ItaliaViva lanci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Terra Buona Sicilia, i monti bruciati adesso fanno paura: “La natura ferita è a rischio dissesto” La Repubblica