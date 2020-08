Scuola, Salvini: “L’unico banco con rotelle utile è quello per mandare a casa Azzolina” (Di lunedì 3 agosto 2020) “L’unico banco con le rotelle che servirebbe è quello per far accomodare la ministra Azzolina e accompagnarla a casa sua”. Matteo Salvini commenta così a Sky Tg 24 la situazione riguardante il rientro a Scuola a settembre e attacca ancora una volta il ministro Lucia Azzolina, considerata non all’altezza del suo ruolo: “La Scuola è un tema centrale ma abbiamo il ministro sbagliato al posto sbagliato”. Leggi su sportface

