Rinnovo Donnarumma: si profila una lunga estate di trattative. Il punto (Di lunedì 3 agosto 2020) Si profila una lunga estate di trattative tra il Milan e Donnarumma per il Rinnovo del portiere: ecco cosa vuole Raiola Il finale di stagione di Gigio Donnarumma è stato un crescendo continuo. Il “baby” portiere rossonero ha toccato 200 presenze con il Milan e ha pure indossato la fascia da capitano al braccio. Cosa manca quindi chiudere la stagione? Il Rinnovo. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Rispetto all’incertezza di qualche mese fa, le basi di partenza sono decisamente migliorate. E Maldini e Massara non hanno fatto mistero sull’importanza e la volontà di tenere Gigio a Milanello. E poi è stato lo stesso portiere, supportato dai familiari, a chiarire al suo agente il ... Leggi su calcionews24

A campionato concluso, il Milan come tutte le altre squadre del resto, può concentrarsi a migliorare la squadra per il prossimo anno e per l' inizio della nuova stagione. Il sesto posto finale non pot ...Gigio Donnarumma vuole restare al Milan. Si profila un’estate di trattative tra Raiola e il Milan per rinnovare il contratto del portiere rossonero. Una stagione di grande crescita e un futuro tutto d ...