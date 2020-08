Primo dottorato in Intelligenza Artificiale in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) – Il partirà con l’anno accademico 2021-2022, grazie alla convenzione tra Cnr, Sapienza Università di Roma, Politecnico di Torino, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università di Napoli “Federico II” e Università di Pisa. Il dottorato in Intelligenza Artificiale, o PhD-AI.it, prenderà avvio con l’anno accademico 2021/2022 (37° ciclo). Per i primi due cicli (37° e 38°) sono già disponibili complessivamente 194 borse (97 cofinanziate dal Cnr e 97 cofinanziate dal ministero attraverso l’Università di Pisa), per un investimento complessivo che, col co-finanziamento degli atenei, supera i 15 milioni di euro. Il bando di ammissione al PhD-AI.it verrà pubblicato agli inizi del 2021 e i corsi avranno inizio a novembre 2021. Il ... Leggi su romadailynews

