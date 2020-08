Pensione per lavoratori precoci con meno contributi, le possibilità (Di lunedì 3 agosto 2020) Per lavoratori precoci si intende il lavoro prestato prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Ai lavoratori precoci è riservata la possibilità di uscire dal lavoro anticipatamente con la Pensione Quota 41, che oltre al lavoro precoce prevede altri requisiti e tutele. La Pensione lavoratori precoci quota 41 è una misura inserita nel pacchetto pensioni news e non ha scadenza, salvo modifiche apportate con la nuova riforma pensioni. Pensione per lavoratori precoci: requisiti I requisiti per accedere alla Pensione lavoratori precoci quota 41 prevedono oltre al versamento di un anno (52 settimane) di ... Leggi su notizieora

