Parisi: nel Lazio ci sia concorrenza tra pubblico e privato (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – Favorire la concorrenza tra pubblico e privato nella gestione del ciclo dei rifiuti del Lazio e non la costruzione di impianti prevalentemente pubblici. Il capogruppo di Energie per l’Italia in Consiglio regionale del Lazio, Stefano Parisi, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire ha esposto il suo punto di vista sul tema: “Il problema del privato in questo settore e’ legato soprattutto all’incapacita’ di controllare da parte della pubblica amministrazione. Si dice ‘il privato e’ un oligopolista che decide i costi e non sottosta ai criteri igienici che devono essere imposti negli impianti’, allora la pubblica amministrazione controlli. Chi ci dice che il ... Leggi su romadailynews

s_parisi : 1,7 milioni di microimprese rischiano di chiudere. Pil nel II trimestre crolla a 12,4% su trimestre precedente e di… - s_parisi : Zingaretti dice NO ai termovalorizzatori: nel 2025 nel Lazio butteremo in discarica almeno 500mila ton di #rifiuti.… - madredeigracchi : @Monny87615730 @andrea_marinoni @heather_parisi Appunto gli ha detto di farsi una passeggiata nel suo paese natale.… - chiaberger : RT @mariolavia: ===Crescono i No nel csx al referendum grillino. Lettera a @nzingaretti: par condicio e libertà di coscienza - mariolavia : RT @mariolavia: ===Crescono i No nel csx al referendum grillino. Lettera a @nzingaretti: par condicio e libertà di coscienza -

Ultime Notizie dalla rete : Parisi nel Parisi: nel Lazio ci sia concorrenza tra pubblico e privato RomaDailyNews Città turistica, il fiore all’occhiello è il degrado

Una rapida occhiata alla Como turistica in questa estate alle prese con mascherine e distanze regala conferme: d’accordo il paesaggio romantico, ma il degrado è sempre presenza costante da far storcer ...

Heather Parisi/ “Covid 19? Creiamo mondo di alienati sociali e chi si lamenta…”

Heather Parisi dice la sua contro l’emergenza che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze: “Covid 19? Creiamo mondo di alienati sociali…” Le parole di Heather Parisi arrivano come un macign ...

Una rapida occhiata alla Como turistica in questa estate alle prese con mascherine e distanze regala conferme: d’accordo il paesaggio romantico, ma il degrado è sempre presenza costante da far storcer ...Heather Parisi dice la sua contro l’emergenza che stiamo vivendo e quelle che saranno le conseguenze: “Covid 19? Creiamo mondo di alienati sociali…” Le parole di Heather Parisi arrivano come un macign ...