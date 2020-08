Ondata di maltempo tra Piemonte e Liguria: crolla muro di contenimento a Chiavari, conta dei danni ad Asti (Di lunedì 3 agosto 2020) Una forte Ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore il Piemonte e la Liguria. E’ crollato nella notte, a causa del maltempo, un muro di contenimento sulla scogliera di Chiavari (Genova): lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Tre persone sono state coinvolte, due uscite autonomamente, mentre una sepolta è stata recuperata dalle squadre dei pompieri e affidata ai sanitari. In Piemonte, ad Asti si contano i danni dopo il violento temporale che ha colpito ieri sera gran parte della provincia. Molti i comuni interessati dalle conseguenze del maltempo che ha tenuto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco per contrastare le ... Leggi su meteoweb.eu

