'Non si può rimanere inermi in attesa di nuove tragedie'. La proposta: 'Un presidio di polizia a Borgo Mezzanone' (Di lunedì 3 agosto 2020) Inferno al ghetto di Borgo Mezzanone, scontri tra gruppi rivali e fiamme tra le baracche: grave un migrante 2 August 2020 Infiniti pericoli e degrado, l'inferno dell'ex pista non è più tollerabile: '... Leggi su foggiatoday

graziano_delrio : La scuola è dove si costruisce il futuro: ripartire a settembre in sicurezza è una sfida che dobbiamo vincere. Non… - Pancio27 : @BonzoMassimo @il_ring Ha colto nel segno! Non è umanamente possibile che FERRARI abbia accettato tutto,quando sape… - EroticiR : In ufficio non si pu? che godere cos? #raccontoerotico - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Non ho mai criticato Chiesa, è un ragazzo in gamba, se ora vuole andare può farlo' https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Commisso: 'Non ho mai criticato Chiesa, è un ragazzo in gamba, se ora vuole andare può farlo' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può FOTO ZOOM - Diletta Leotta: "Il Leopardo non può cambiare le sue macchie" Napoli Magazine "Berlusconi e il fax? Si può riaprire il caso se qualcuno lo nascose"

Il giallo del fax sparito. "È una vicenda che dev'essere chiarita, io mi aspetto che si accerti come andarono le cose". Carlo Nordio, uno dei magistrati più noti d'Italia, oggi in pensione, ha appena ...

FOTO ZOOM - Diletta Leotta: "Il Leopardo non può cambiare le sue macchie"

03.08 14:20 - MERCATO - Venerato: "Gattuso è innamorato di Napoli, è disposto a firmare un rinnovo di tre anni allo stesso stipendio, il Napoli preferirebbe cedere Milik alla Roma e non alla Juventus, ...

Il giallo del fax sparito. "È una vicenda che dev'essere chiarita, io mi aspetto che si accerti come andarono le cose". Carlo Nordio, uno dei magistrati più noti d'Italia, oggi in pensione, ha appena ...03.08 14:20 - MERCATO - Venerato: "Gattuso è innamorato di Napoli, è disposto a firmare un rinnovo di tre anni allo stesso stipendio, il Napoli preferirebbe cedere Milik alla Roma e non alla Juventus, ...