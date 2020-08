Migranti, oltre 200 persone respinte in Libia: altre 10 sono disperse in mare (Di lunedì 3 agosto 2020) Migranti, oltre 200 persone respinte in Libia. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) denuncia che oltre 200 Migranti sono stati riportati sulle coste libiche nelle ultime 24 ore dalla Guardia Costiera libica. Lo staff dell’Oim, che era sul posto per provvedere a fornire assistenza, ha dichiarato che altri 10 Migranti sarebbero dispersi in mare. “oltre 200 Migranti sono stati riportati sulle coste libiche nelle ultime 24 ore” dalla Guardia Costiera libica. Lo ha denunciato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, aggiungendo che “lo staff ... Leggi su limemagazine.eu

