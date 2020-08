Messi all'Inter: Marotta e Bartomeu allontanano il sogno (Di lunedì 3 agosto 2020) Poche possibilità anche a causa delle cifre dell'operazione, descritte nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport. La rosea aveva ipotizzato un trasferimento a Milano senza spese per il cartellino ... Leggi su webmagazine24

FBiasin : Il sondaggio lanciato da #DiarioAs 'Credi che ci siano possibilità concrete di vedere #Messi all'#Inter?'. ??No ?Sì - Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: ??”Penso che Conte non voglia Messi all’inter perché è talmente attento e concentrato sul fatto che venga riconosciuto il s… - EsercitoCrucian : RT @perchetendenza: 'Di Canio': Per aver affermato che secondo lui Conte non vorrebbe Messi all'Inter, in quanto è talmente attento e conce… - RaffaellaIshwa1 : RT @pbecchi: Stato di emergenza senza emergenza, ex ministro ora all’ opposizione processato, parlamento ridotto a passacarte del governo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi all Lo strappo di Conte, Di Canio sicuro: "Non vorrebbe Messi all'Inter" Goal.com Iscritto dal: Jun 2008

Ciao, sono stato bloccato da Konami su Pes per Disconnessione durante il gioco. È la seconda volta che mi capita quest'anno: la prima volta per 7gg ma la colpa era mia, mi incalzano e mi disconnettere ...

I migranti, la bomba sanitaria e i negazionisti della sinistra

La sinistra sta mettendo in atto l'ennesimo gioco al massacro: negare cioé che in Italia ci sia un'emergenza sanitaria legata all'immigrazione clandestina. Farlo non solo è pericoloso perché non procr ...

Ciao, sono stato bloccato da Konami su Pes per Disconnessione durante il gioco. È la seconda volta che mi capita quest'anno: la prima volta per 7gg ma la colpa era mia, mi incalzano e mi disconnettere ...La sinistra sta mettendo in atto l'ennesimo gioco al massacro: negare cioé che in Italia ci sia un'emergenza sanitaria legata all'immigrazione clandestina. Farlo non solo è pericoloso perché non procr ...