Melasma | perché compaiono le macchie della pelle e come proteggersi

Può accadere che al risveglio siano presenti delle macchie sulla pelle, strane pigmentazioni al viso che solo pochi giorni prima non erano visibili. Questa fastidiosa situazione può comparire in particolar modo d'estate con massima frequenza sul viso delle donne. I maschi ne sono raramente affetti. Cause del Melasma Non parliamo di una malattia ma di un semplice inestetismo cutaneo che in termine dermatologico viene chiamato Melasma. Colpisce prevalentemente la zona del baffo, degli zigomi, le guance e la fronte con una distribuzione a bordi netti che ricorda una carta geografica. Le cause della comparsa di questa antiestetica compagnia sono tuttora ignote. Spesso dopo una piccola indagine anamnestica, il dermatologo lo associa con probabilità alla recente assunzione di ...

