Mattarella ha incontrato i parenti delle vittime: «Questo Ponte non cancella quanto avvenuto» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Oggi per noi è un giorno come gli altri e rimaniamo sotto al Ponte, non sopra», ha detto Benedetta Alciato, cognata del papà del piccolo Samuele Robbiano, morto insieme con i genitori Leggi su ilsecoloxix

RaiNews : #pontedigenova Prima della cerimonia, Mattarella ha incontrato i parenti delle vittime: 'La ferita non si rimargina' - Tg3web : A Genova, le note di Crêuza de mä e un tricolore adagiato su una collina fanno da cornice all'inaugurazione del nuo… - CislPuglia : RT @FurlanAnnamaria: Grazie al Presidente #Mattarella per aver incontrato le famiglie delle 43 vittime del crollo del #PonteMorandi. Un ge… - Annagomarasca : RT @acirne: Il Silenzio dopo la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del #PonteMorandi (i parenti non presenti alla cerimonia aveva… - LorisCavallett1 : RT @FurlanAnnamaria: Grazie al Presidente #Mattarella per aver incontrato le famiglie delle 43 vittime del crollo del #PonteMorandi. Un ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella incontrato Mattarella ha incontrato i parenti delle vittime: «Questo Ponte non cancella quanto avvenuto» Il Secolo XIX Ponte Genova: Mattarella, ‘ferita non si rimargina e dolore non viene meno’

Genova, 3 ago. (Adnkronos) – “Tenevo molto ad avere questo incontro con voi prima della cerimonia del ponte, per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente alla pubblica opinione che la ferita n ...

Ponte Genova, tagliato il nastro. Nomi delle 43 vittime letti nel silenzio. Conte: «È l'Italia che torna a correre»

Il ponte di Genova rinasce. Oggi. A due anni dal crollo, dallo choc, dalle 43 vittime e dalle polemiche che ne seguirono, la bandiera di Genova e quella italiana illuminano l'inaugurazione del nuovo p ...

