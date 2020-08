L'euro-bufala dei paesi "contributori netti". Perché all'Italia la Ue conviene (Di lunedì 3 agosto 2020) Indipendentemente dall’enorme impatto che avrà su Italia e europa il Next Generation EU, Perché non ha senso dire che l’Italia (cosi’ come altri paesi) è stata sinora un “contributore netto” al bilancio dell’Unione europea? E’ vero che l’Italia versa al bilancio UE tra i 12 e i 15 miliardi € all’anno, ricevendone indietro soltanto 9 o 10 (prima del Next Generation/Recovery Fund ovviamente, che cambierà tutte le carte in tavola)?E’ vero, ma solo da un punto di vista contabile e di breve periodo. Perché se i costi dell’europa si possono facilmente quantificare (meno di una tazzina di caffè al giorno per ... Leggi su huffingtonpost

_bufale_ : L'euro-bufala dei paesi 'contributori netti'. Perché all'Italia la Ue conviene - Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: L'euro-bufala dei paesi 'contributori netti'. Perché all'Italia la Ue conviene - HuffPostItalia : L'euro-bufala dei paesi 'contributori netti'. Perché all'Italia la Ue conviene - alessandra6517 : RT @alessio_nanni: @albemilano @VittorioSgarbi @stampasgarbi Il virus non é una bufala. Ma Cadaveri bruciati. Motivazioni decreti illegali… - alessio_nanni : @albemilano @VittorioSgarbi @stampasgarbi Il virus non é una bufala. Ma Cadaveri bruciati. Motivazioni decreti ille… -

Ultime Notizie dalla rete : euro bufala L'euro-bufala dei paesi "contributori netti". Perché all'Italia la Ue conviene L'HuffPost L'euro-bufala dei paesi "contributori netti". Perché all'Italia la Ue conviene

Indipendentemente dall’enorme impatto che avrà su Italia e Europa il Next Generation EU, perché non ha senso dire che l’Italia (cosi’ come altri Paesi) è stata sinora un “contributore netto” al bilanc ...

“Covid19? Una bufala”, organizza una festa e muore la suocera

Una bufala”, organizza una festa e muore la suocera 12:28Elezioni ... 11:44Agenti si fingono turisti e arrestano un pusher a Palermo 11:39Zisa, in tasca mille euro e in auto la droga: 21enne arrestato ...

Indipendentemente dall’enorme impatto che avrà su Italia e Europa il Next Generation EU, perché non ha senso dire che l’Italia (cosi’ come altri Paesi) è stata sinora un “contributore netto” al bilanc ...Una bufala”, organizza una festa e muore la suocera 12:28Elezioni ... 11:44Agenti si fingono turisti e arrestano un pusher a Palermo 11:39Zisa, in tasca mille euro e in auto la droga: 21enne arrestato ...