L’aggiornamento EMUI 11 scalda i motori: data esatta della presentazione (Di lunedì 3 agosto 2020) L'aggiornamenti EMUI 11 per smartphone Huawei e Honor verrà presentato con un po' di ritardo quest'anno ma ora sappiamo esattamente quando. L'appuntamento è per il mese di settembre, nella cornice dell'evento per gli sviluppatori HDC 2020. Di solito la conferenza annuale degli sviluppatori organizzata daHuawei ha luogo sempre nel mese di agosto. Non a caso EMUI 10 ha visto la luce esattamente 12 mesi fa durante l'evento per gli esperti. In questo 2020, la pandemia Covid-19 ha stravolto un gran numero di programmi e dunque la stessa manifestazione si svolgerà a settembre, quasi esclusivamente online per non dare vita a momenti di assembramento pure ancora molto pericolosi. La Huawei Developer Conference avrà il via il 10 settembre per terminare dopo due giorni ossia il 12 settembre. ... Leggi su optimagazine

