L'affondo di Zaia: "Senza centri migranti, qui non avremmo avuto focolai" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il governatore del Veneto Luca Zaia interviene duramente sui casi di positività riscontrati nella Regione. "Senza i centri migranti non avremmo avuto focolai. E' un dato di fatto che influenza i dati complessivi" Luca Zaia torna sul tema migranti e sulle positività al covid riscontrate in numero crescente nelle ultime settimane. Stavolta l'affondo è totale.

