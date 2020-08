La pizza con gli amici poi la tragedia: Filippo, 16 anni, si accascia a terra e muore (Di lunedì 3 agosto 2020) tragedia domenica sera a Cavino, frazione di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova: un ragazzo di soli 16 anni si è accasciato a terra colto da un arresto cardiaco mentre si trovava a cena a casa di amici. È successo intorno alle 22 di domenica 2 agosto. Filippo Pedron, questo il nome della giovane vittima, dopo aver mangiato la pizza a casa di alcuni amici si è alzato per andare a prendere una boccata d’aria in giardino ed è stramazzato al suolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del Suem 118, che sono andati avanti per oltre un’ora: lo studente non ce l’ha fatta. Come riporta il Corriere della Sera, a dare l’annuncio della ... Leggi su caffeinamagazine

