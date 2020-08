Incendi in Sicilia, i roghi devastano il Palermitano: fiamme tra Chiusa Sclafani e Giuliana (Di lunedì 3 agosto 2020) La Prefettura di Palermo ha aperto il Centro di Coordinamento dei soccorsi per seguire gli Incendi che da giorni stanno devastando macchie verdi del Palermitano. Ieri un vasto Incendio si è sviluppato dal territorio di Chiusa Sclafani e ha raggiunto in serata, a causa del vento, il Comune di Giuliana, interessando la zona del cimitero e lambendo il centro abitato in contrada sotto le grotte, e divampando per l’intera notte. La Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, tramite l’ufficio di coordinamento, ha partecipato tempestivamente alle attività di spegnimento del fuoco attivando il proprio piano operativo di supporto antIncendio 2020 e inviando sul posto 1 autobotte a sostegno dei mezzi già impiegati. La ... Leggi su meteoweb.eu

