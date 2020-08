Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) – Un equipaggio dell’82°esimo Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’Incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litri d’acqua sganciati. Il decollo della prima missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri. Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno effettuato presso l’aeroporto palermitano di Boccadifalco, l’equipaggio è rien-trato alla base aerea di Birgi alle ore 20:30 dove ha terminato, per la giornata odierna, la prontezza per il servizio antIncendi.L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio ... Leggi su calcioweb.eu

Prosegue l’ondata di calore con 12 città ancora sotto scacco dell’afa ma l’allerta maltempo al nord ha provocato gravi danni in Piemonte. Scattata l’allerta arancione per le precipitazioni anche in Lo ...

INCENDI L'AQUILA: QUARTO GIORNO TRA LE FIAMME, APERTO FASCICOLO CONTRO IGNOTI

L'AQUILA - Si continua a lavorare sul fronte degli incendi che assediano L’Aquila, divampate lo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e ieri a Monte Cozza, zon ...

