Il nuovo rap di Veracrvz x 33Ars comincia all’alba (Di lunedì 3 agosto 2020) Il nuovo rap di Veracrvz x 33Ars comincia all’alba: in tutti gli store digitali disponibile il nuovo singolo del duo romano “Alba” è il titolo del nuovo singolo e video di Veracrvz e 33Ars, disponibile in tutti gli store digitali. Il duo romano composto dagli MC Veracrvz e 33Ars, dove quest’ultimo si occupa anche di tutte le produzioni… L'articolo Il nuovo rap di Veracrvz x 33Ars comincia all’alba Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

music_futura : Achille Lauro ci ha abituato nel tempo a far sentire la sua presenza nel panorama musicale nazionale, dopo il suo d… - SanremoSummer : Recensione #Chico @THEREALGUE feat @iamrosevillain & @Luche_Official Dopo #Saigon arriva con le sue atmosfere di s… - IlTempoLibero1 : Arriva quest’oggi “Chico”, il singolo di Guè Pequeno feat. Rose Villain e Luché, il più streammato dell’album “Mr.… - PaulieBrown23 : RT @StraneRadici: Il 3 Agosto uscirà il video ufficiale del nuovo di Strane Radici ma puoi già ascoltarlo in anteprima su Spotify, basta cl… - StraneRadici : Il 3 Agosto uscirà il video ufficiale del nuovo di Strane Radici ma puoi già ascoltarlo in anteprima su Spotify, ba… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo rap Il rap è il nuovo pop: in Italia ascolti da record Corriere Nazionale Bataclan è il nuovo singolo di Nerone featuring Fabri Fibra

, che è già disponibile nei digital store. Nel brano, Nerone e Fabri Fibra collaborano per la prima volta e mettono in campo tutte le loro abilità di scrittura, con strofe che disegnano immagini e in ...

Piotta pubblica l’album “L’Ottavo Re”

L’Ottavo Re (from 90’s archives) è il titolo del nuovo album di Piotta, negli store digitali e in vinile tiratura limitate pubblicato da La Grande Onda e Aldebaran Records. Il richiamo della golden ag ...

, che è già disponibile nei digital store. Nel brano, Nerone e Fabri Fibra collaborano per la prima volta e mettono in campo tutte le loro abilità di scrittura, con strofe che disegnano immagini e in ...L’Ottavo Re (from 90’s archives) è il titolo del nuovo album di Piotta, negli store digitali e in vinile tiratura limitate pubblicato da La Grande Onda e Aldebaran Records. Il richiamo della golden ag ...