Ibra, Theo Hernandez e Donnarumma sugli scudi e un post lockdown da Scudetto: il Pagellone Milan 2019/20 (Di lunedì 3 agosto 2020) Stagione dai due volti quella del Milan che dopo una prima parte davvero complicata e deludente con l'avvento del nuovo anno ha cambiato letteralmente faccia risalendo la classifica e chiudendo al sesto posto finale in piena zona Europa League. Queste le pagelle della squadra rossonera. Tra i principali protagonisti della tutto sommata buona stagione del Milan c'è senza ombra di dubbio il portiere Donnarumma (7.5) che con le sue parate è stato decisivo più di una volta. Il suo vice Begovic (6)... Leggi su 90min

