Gran Trittico Lombardo 2020 oggi in tv: orari, diretta e streaming (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Grande agosto del ciclismo italiano e internazionale continua oggi con il Gran Trittico Lombardo 2020, corsa che riunisce nella ripartenza Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine in unico Grande appuntamento. Al via alcuni nomi davvero di spicco, tra cui Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski e molti altri ancora. Sportface.it vi racconterà la corsa in diretta fin dalla partenza in tempo reale, così da non farvi perdere assolutamente nulla di questo Gran Trittico Lombardo. Gran Trittico Lombardo: PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA orari E TV – La partenza da Legnano ... Leggi su sportface

vincenzonibali : Sospiro di sollievo ?? Fratture alla mano escluse, domani si torna in gara al Gran Trittico. Un grandissimo grazie a… - OA_Sport : Gran Trittico Lombardo 2020: la startlist e tutti i partecipanti. Attesi Nibali e Van Avermaet - d3fluoro : RT @vincenzonibali: Sospiro di sollievo ?? Fratture alla mano escluse, domani si torna in gara al Gran Trittico. Un grandissimo grazie al J-… - FRANCKY1805 : RT @vincenzonibali: Sospiro di sollievo ?? Fratture alla mano escluse, domani si torna in gara al Gran Trittico. Un grandissimo grazie al J-… - SokUkasz : Gran Trittico Lombardo (1. Pro) - Faworyci: ?????????? Lutsenko ???????? Kwiatkowski, Van Avermaet ?????? Ciccone,… -