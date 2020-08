Gli immigrati fuori controllo: pietre contro agenti e vigili (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesca Galici Situazione esplosiva a Udine: maxi rivolta nel centro di accoglienza. E a Porto Empedocle continuano le fughe in strada È in corso la rivolta nell'ex Caserma Cavarzerani di Udine, ora assegnata all'accoglienza dei migranti. Da diverse ore si notano delle colonne di fumo alzarsi dalla struttura, dove gli ospiti protestano con violenza contro la quarantena imposta loro per ragioni sanitarie. È il secondo episodio di ribellione in pochi giorni, dopo la rivolta nell'ex Caserma Serena di Treviso. Da nord a sud, in tutto il Paese si verificano eventi come questo che fanno alzare il livelli di guardia e preoccupano le amministrazioni locali. nodo 1453621 I disordini a Udine sono esplosi già ieri ma si sono acuiti oggi, dopo aver saputo che probabilmente verrà prorogata la quarantena sanitaria in ragione di alcuni tamponi ... Leggi su ilgiornale

Il tema dei migranti positivi per il governo e per il ministro Boccia è una balla, una favola propagandistica del centrodestra, un tema che Salvini vuole cavalcare, una paura che Meloni intende sfrutt ...

UDINE. Una protesta è in corso da parte degli ospiti dell'ex caserma Cavarzerani di Udine contro l'obbligo di restare in quarantena per due settimane senza poter ovviamente uscire dal centro di accogl ...

UDINE. Una protesta è in corso da parte degli ospiti dell'ex caserma Cavarzerani di Udine contro l'obbligo di restare in quarantena per due settimane senza poter ovviamente uscire dal centro di accogl ...