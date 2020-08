Giugliano, violenta rapina in un noto bar: malviventi in fuga con soldi e bottiglie di champagne (Di lunedì 3 agosto 2020) Giugliano. violenta rapina all’History Cafe di Giugliano di via Pozzo Nuovo, malviventi in fuga con denaro, cellulari e champagne. Il raid è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Due balordi a bordo di un SH hanno fatto irruzione nel bar: con volto coperto da casco integrale e armati di pistola hanno minacciato le dipendi del bar. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano violenta Giugliano, violenta rapina in un noto bar: malviventi in fuga con soldi e bottiglie di champagne Teleclubitalia.it “Ti sfiguro con l’acido e ti butto giù”, incubo finito per una donna di Giugliano grazie ai carabinieri

“Ti sfiguro con l’acido e ti butto giù”, incubo finito per una donna di Giugliano . Violenze di ogni tipo, tentativi di scaraventarla dal quarto piano e anche la minaccia di sfigurarla con l’acido. Un ...

Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex compagna, arrestato un 41enne

GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Giugliano ... L’uomo è accusato di aver posto in essere, sin dal mese di giugno 2019, una serie di condotte violente nei confronti della donna che, iniziate ...

“Ti sfiguro con l’acido e ti butto giù”, incubo finito per una donna di Giugliano . Violenze di ogni tipo, tentativi di scaraventarla dal quarto piano e anche la minaccia di sfigurarla con l’acido. Un ...GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Giugliano ... L’uomo è accusato di aver posto in essere, sin dal mese di giugno 2019, una serie di condotte violente nei confronti della donna che, iniziate ...