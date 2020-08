Gemelli uccisi nel Lecchese, il padre non li aveva sedati prima di ucciderli (Di lunedì 3 agosto 2020) Non li aveva sedati prima di strangolare e togliere la vita ai suoi due bambini. L'esame tossicologico sui corpi di Diego ed Elena, i due Gemellini di 12 anni, uccisi lo scorso 27 giugno, mentre erano ... Leggi su tgcom24.mediaset

LiberalMR72UE : RT @Corriere: Veltroni incontra la mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Voleva fare male a me, ma io... - granbarro : RT @Corriere: Veltroni incontra la mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Voleva fare male a me, ma io... - AvvMennillo : Veltroni incontra la mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Voleva fare male a me, ma io... - PaoloTroia_1986 : RT @Daniele_Manca: @Veltroniwalter incontra la mamma dei gemelli uccisi dal padre: «Di Elena e Diego voglio ricordare i sorrisi. Io non odi… - RassegnaZampa : Gemelli uccisi dal padre a #Lecco: Mario Bressi non li ha sedati prima di strangolarli -