Enzo Lavolta lancia “LaSvolta”: un sito per le segnalazioni dei cittadini (Di lunedì 3 agosto 2020) Un gioco di parole con il proprio cognome. Enzo Lavolta, consigliere comunale Pd e candidato alle prossime primarie del centrosinistra per il sindaco di Torino, presenta “La Svolta”. Un portale per interagire con i cittadini che potranno così segnalare problemi e mancanze. Oltre a lanciare iniziative e proposte. “È un progetto semplice ma importante – spiega Lavolta – nato dalla proposta di uno di quei cittadini che amano la propria città e spesso intervengono in prima persona per sopperire alle mancanze dell’amministrazione, anche se non spetterebbe loro”. Sul sito www.lasvoltatorino.it infatti è possibile segnalare “tempestivamente i problemi delle nostre strade, dei nostri quartieri, ... Leggi su nuovasocieta

Venduto Pian del Lot, il luogo dell’eccidio nazista diventerà un agriturismo

Cascina Rabby a Pian del Lot, in strada Revigliasco, dove nel 1944 furono uccisi 27 partigiani, è stata venduta e diventerà un agriturismo. Un luogo che da anni accoglie la commemorazione della strage ...

Cascina Rabby a Pian del Lot, in strada Revigliasco, dove nel 1944 furono uccisi 27 partigiani, è stata venduta e diventerà un agriturismo. Un luogo che da anni accoglie la commemorazione della strage ...